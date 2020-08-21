Пт, 21.08.2020
Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Диктатор Беларуси Александр Лукашенко

Глава МИД Белоруссии предостерег ЕС от санкций против Минска

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, три человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. Белорусы в других странах и иностранцы, поддерживающие белорусское протестное движение, устраивают акции и митинги у посольств РБ и на городских площадях, пишет DW.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предостерег глав МИД государств ЕС от санкций против Минска. "У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами", - цитирует заявление Макея пресс-служба МИД РБ.

"Мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия", - предупредил белорусский министр.

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