Глава МИД Белоруссии предостерег ЕС от санкций против Минска

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предостерег глав МИД государств ЕС от санкций против Минска. "У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами", - цитирует заявление Макея пресс-служба МИД РБ.