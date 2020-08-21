Глава МИД Белоруссии предостерег ЕС от санкций против Минска

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, три человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. Белорусы в других странах и иностранцы, поддерживающие белорусское протестное движение, устраивают акции и митинги у посольств РБ и на городских площадях, пишет DW.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предостерег глав МИД государств ЕС от санкций против Минска. "У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами", - цитирует заявление Макея пресс-служба МИД РБ.
"Мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия", - предупредил белорусский министр.