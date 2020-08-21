Запрет на полеты из Эстонии: больше нет прямого сообщения с популярной страной

Министерство экономики и коммуникаций обосновывает разрешение и запрет на полеты в другие страны, исходя из уровня заболеваемости в них. Чтобы открыть маршрут, показатель заболеваемости должен составлять 25 или менее человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. Министерство в сотрудничестве с Департаментом здоровья регулярно анализирует эпидемиологическую ситуацию в странах назначения и открывает или ограничивает открытие воздушных маршрутов в соответствии с распространением вируса.