Запрет на полеты из Эстонии: больше нет прямого сообщения с популярной страной

По состоянию на 21 августа, не разрешены прямые авиарейсы из Эстонии в Андорру, Австрию, Бельгию, Болгарию, Испанию, Нидерланды, Хорватию, Ирландию, Исландию, Грецию, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Монако, Польшу, Португалию, Францию, Швецию, Румынию, Швейцарию, Данию, Чехию, Россию и Украину, пишет Rus.ERR.
Нельзя не отметить оказавшуюся в списке Польшу, аэропорты который нередко являются пересадочными пунктами для эстонских путешественников.
Ограничение на открытие авиасообщения со странами с высоким риском заражения коронавирусом действует до 31 августа, однако в следующий четверг, 27 августа, правительство обсудит возможное продление ограничений.
Министерство экономики и коммуникаций обосновывает разрешение и запрет на полеты в другие страны, исходя из уровня заболеваемости в них. Чтобы открыть маршрут, показатель заболеваемости должен составлять 25 или менее человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. Министерство в сотрудничестве с Департаментом здоровья регулярно анализирует эпидемиологическую ситуацию в странах назначения и открывает или ограничивает открытие воздушных маршрутов в соответствии с распространением вируса.
По состоянию на 21 августа, разрешены прямые авиарейсы из Эстонии в Италию, Кипр, Литву, Латвию, Норвегию, Германию, Словакию, Словению, Финляндию, Венгрию, Великобританию, Азербайджан, Белоруссию и Турцию.