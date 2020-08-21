Адвокат Тихановской подал в Верховный суд Белоруссии жалобу о признании выборов недействительными

"Жалоба подана. Решение о начале производства будет в течение 3 дней", - заявили в объединенном штабе в пятницу.

Накануне экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая подала аналогичную жалобу.

Ранее все кандидаты в президенты, за исключением Александра Лукашенко, подали в ЦИК жалобы на итоги выборов. ЦИК их отклонил.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.