Полиция: пропавший 50-летний Алексей нашелся

Сообщение об исчезновении Алексея поступило в полицию 18 августа, когда супруга заявила, что не смогла связаться с мужчиной начиная с 10 августа.

В понедельник, 24 августа, пресс-служба полиции сообщила, что Алексей сам связался со своими близкими и сообщил, что с ним все в порядке и где он находится.