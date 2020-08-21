Полиция: пропавший 50-летний Алексей нашелся

В пятницу, 21 августа, полиция обратилась за помощью в поисках проживающего в волости Луунья Тартуского уезда 50-летнего Алексея.
Сообщение об исчезновении Алексея поступило в полицию 18 августа, когда супруга заявила, что не смогла связаться с мужчиной начиная с 10 августа.
В понедельник, 24 августа, пресс-служба полиции сообщила, что Алексей сам связался со своими близкими и сообщил, что с ним все в порядке и где он находится.
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