Министр юстиции оставил Микка Пярнитса без премии за предотвращение насилия

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства юстиции, отметив, что премий будут удостоены и что министр вновь благодарит за выполненную работу Ээро Эпнера, Кярт Анвельт, Марианне Убалехт, Риту Каазик, Сирле Блумберг, Анну Маркину и Кристийну Лухт.

Министр Аэг отверг предложение оркгомитета премии за предотвращение насилия вручить премию и Микку Пярнитсу.

«Я по-прежнему высоко оцениваю цель инициативы «Это не ОК» и понимаю, что порой как раз провокация и вызывающие заявления помогают привлечь внимание общественности к проблеме, - отметил министр. - Однако я не могу подписать распоряжение о премии Микку Пярнитсу, поскольку премия за предотвращение насилия, это премия не только за конкретные дела, но и за формирование примера. Однако агрессивные заявления Микка Пярнитса, ставшие достоянием общественности, были неприличными и разжигающими вражду».

Кроме того, неприемлемо произошедшее во время церемонии вручения наград умаление традиционной семьи, являющейся оплотом надежности для очень многих людей. Без сомнения, семейное насилие — это проблема, которой следует заниматься и, к сожалению, статистика показывает, что ее масштаб велик, однако совершенно неверно утверждать, что все традиционные семьи насильственны или в них насилия еще больше, чем в других», - добавил Аэг.

Министр подчеркнул, что именно благодаря активным и душевно щедрым людям, их инициативам, в деле предотвращения семейного насилия достигнут большой успех.

«Нам удалось пробить стену молчания, окружавшую семейное насилие и не дававшую жертвам сообщить о преступлениях. Нам удалось добиться и перелома в отношении к семейному насилию правоохранительных органов. Отныне в Эстонии семейное насилие не считается незначительным бытовым нарушением, недостойным внимания важных государственных органов. Напротив, борьба с семейным насилием на сегодня является одним из приоритетов в работе правоохранительных органов», - сказал министр.

В состав оргкомитета по премии входили Алари Раммо, Ану Лепс, Кадри-Анн Леэ, Кати Арумяэ, Кристель Сийтам-Нюйри, Кристийна Лухт, Микк Гранстрем, и Урмо Кюбар.

Кристийна Лухт отстранилась от обсуждений и решений, которые касались ее кандидатуры.

Оргкомитет выносил решения по премиям на основании консенсуса. Поведение Микка Пярнитса как гражданина отдельно в оргкомитете не обсуждалось, поскольку премии вручались за проведение в социальных сетях кампании по предотвращению насилия в отношении женщин.

Премии по данной тематике в Эстонии вручают уже четвертый раз. В 2020 году поступили предложений по 36 кандидатам от 24 заявителей.

Писатель Микк Пярнитс 20 августа пришел на церемонию награждения людей, которые внесли свой вклад в предотвращение насилия. Награждали лауреатов президент Эстонии Керсти Кальюлайд и министр юстиции Райво Ауг.

Эпатажный писатель явился в женском платье розового цвета и на высоких каблуках. Он объяснил в Facebook такой наряд просто: мол, костюм - это своего рода мужская броня, форма защиты. Мужчина средних лет в костюме может говорить невероятные вещи, а люди верят ему и слушают с широко открытым ртом. И Пярнитс надел женское платье, чтобы показать всем, насколько он смешон, уязвим, словом, представл таким, какими часто видят и воспринимают в нашем обществе женщин.

На церемонии в Эстонском историческом музее Пярнитс сказал, что в соответствии с законодательством Эстонии можно вступать в сексуальные отношения с 14-летними, даже если тебе 60 лет, что способствует развитию педофилии. Также писатель отметил, что сегодня «традиционная семья является самым опасным местом для ребенка, гнездом насилия», потому что насилие чаще всего происходит в семьях.

Пярнитс в прошлом году запустил в Instagram кампанию «Это не ОК», куда могли обратиться те, кто стал жертвами педофилов.