Танель Кийк: руки прочь от Светы Григорьевой!

«В речи, произнесенной вчера поэтессой и хореографом Светой Григорьевой в Розовом саду Кадриорга перед гостями президентского приема в честь Дня восстановления независимости, было обращено внимание на социальные проблемы, которые не были решены в течение нескольких десятилетий, а также была упомянута сегрегация по языковому признаку. Я заметил, что многих людей ее речь испугала или даже разозлила. Да, использованные поэтессой выражения были резкими – как и ее творчество –, но проблемы, на которые Григорьева обратила внимание, существуют», - написал Кийк.

По словам министра социальных дел, благодаря личному опыту он прекрасно понимает, о каких проблемах говорила Григорьева. «Мне повезло родиться в семье культурных людей, ценящих образование, но я прекрасно знаю, каково это довольствоваться меньшим. Я отчетливо помню, как для существования нашей семьи с тремя детьми был важен бесплатный обед в школе и общественный транспорт. Как и знакомо мне, что значит носить доставшуюся от родных или купленную в секонд-хенде одежду. И не потому, что это можно или сохраняет нашу природу, а потому, что покупка новых вещей была семье не по карману», - сообщил он.

Кийк согласен с Григорьевой, что жителям Эстонии, для кого русский язык является родным, сложнее пробиться в эстонском обществе. «Поскольку я вырос в Ласнамяэ, мне прекрасно известно на примере многих друзей детства, как непросто пробиться в нашем обществе русскоязычной молодежи. С течением времени многие вещи в Эстонии становились лучше, но в социальной и интеграционной сферах работы еще очень много», - считает министр.