Пт, 21.08.2020
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  • Интернет-мошенники выманили у жителя Эстонии почти 5000 евро

Интернет-мошенники выманили у жителя Эстонии почти 5000 евро

Мошенники оккупировали интернет.

ФОТО: Sander Ilvest

Интернет-мошенники нашли себе в Эстонии очередную жертву, обманным путем выманив у человека его ПИН-код и похитив с банковского счета почти 5000 евро.

Об этом сообщила Пыхьяская префектура, отметив, что, как пояснил ставший жертвой обманщиков человек, позвонивший ему неизвестный представился сотрудником банка, спросил его ПИН-код и попросил войти в интернет-банк.

Позднее пострадавший сообщил, что с его счета пропали 4751 евро.

Для расследования происшествия полиция возбудила расследование по статье о мошенничестве.

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