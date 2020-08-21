Интернет-мошенники выманили у жителя Эстонии почти 5000 евро

Интернет-мошенники нашли себе в Эстонии очередную жертву, обманным путем выманив у человека его ПИН-код и похитив с банковского счета почти 5000 евро.
Об этом сообщила Пыхьяская префектура, отметив, что, как пояснил ставший жертвой обманщиков человек, позвонивший ему неизвестный представился сотрудником банка, спросил его ПИН-код и попросил войти в интернет-банк.
Позднее пострадавший сообщил, что с его счета пропали 4751 евро.
Для расследования происшествия полиция возбудила расследование по статье о мошенничестве.