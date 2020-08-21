В Ярославле из-за взрыва газа в доме обрушились несколько этажей

Один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Ярославле, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МЧС России.
В Ярославле в жилом доме — взрыв газа. В 10-этажном здании обрушилось три этажа.— Mash (@mash_breaking) August 21, 2020
Предварительно, погиб один человек. Под завалами могут находиться люди. pic.twitter.com/iRDvLKcLEd
"По предварительной информации, погиб один человек и четыре человека пострадали", - сказали в ведомстве.
На месте происшествия работают 103 человека и 29 единиц техники.
Как сообщает правительство региона, при взрыве погибла женщина, проводится эвакуация жильцов.
Как передал корреспондент "Интерфакса" с места событий, место инцидента оцеплено полицейскими. Из квартиры, расположенной на четвертом этаже, до сих пор идет дым. Людей пригласили пройти в здание территориальной администрации.
От взрыва пострадал соседний дом, находящийся в 150 метрах. В нем выбиты стекла, есть риск обрушения здания. Сейчас его обследуют специалисты управляющей компании. Жильцов пока не эвакуируют, но и не пускают внутрь.
Как сообщает издание YarNet, при взрыве в Ярославле погибла женщина. Один из очевидцев рассказал, что газом пахло, когда он заходил в подъезд. Перед ним зашла одна из соседок. Именно в ее квартире и взорвался газ. Сам мужчина чудом избежал гибели.
Очевидцы также рассказывают, что одного из жителей взрывной волной выбросило прямо с балкона. Выжил мужчина или нет, на данный момент пока неизвестно.
Ярославль сейчас, в эти минуты: pic.twitter.com/LpvkRRTSwV— СНК (@cnkrusv) August 21, 2020