В Ярославле из-за взрыва газа в доме обрушились несколько этажей

В Ярославле в жилом доме — взрыв газа. В 10-этажном здании обрушилось три этажа.



Предварительно, погиб один человек. Под завалами могут находиться люди. pic.twitter.com/iRDvLKcLEd — Mash (@mash_breaking) August 21, 2020

"По предварительной информации, погиб один человек и четыре человека пострадали", - сказали в ведомстве.

На месте происшествия работают 103 человека и 29 единиц техники.

Как сообщает правительство региона, при взрыве погибла женщина, проводится эвакуация жильцов.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с места событий, место инцидента оцеплено полицейскими. Из квартиры, расположенной на четвертом этаже, до сих пор идет дым. Людей пригласили пройти в здание территориальной администрации.

От взрыва пострадал соседний дом, находящийся в 150 метрах. В нем выбиты стекла, есть риск обрушения здания. Сейчас его обследуют специалисты управляющей компании. Жильцов пока не эвакуируют, но и не пускают внутрь.

Как сообщает издание YarNet, при взрыве в Ярославле погибла женщина. Один из очевидцев рассказал, что газом пахло, когда он заходил в подъезд. Перед ним зашла одна из соседок. Именно в ее квартире и взорвался газ. Сам мужчина чудом избежал гибели.