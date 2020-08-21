Пт, 21.08.2020
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В Ярославле из-за взрыва газа в доме обрушились несколько этажей

Сотрудники МЧС РФ. Иллюстративное фото.

ФОТО: МЧС РФ / Sputnik

Один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Ярославле, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"По предварительной информации, погиб один человек и четыре человека пострадали", - сказали в ведомстве.

На месте происшествия работают 103 человека и 29 единиц техники.

Как сообщает правительство региона, при взрыве погибла женщина, проводится эвакуация жильцов.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с места событий, место инцидента оцеплено полицейскими. Из квартиры, расположенной на четвертом этаже, до сих пор идет дым. Людей пригласили пройти в здание территориальной администрации.

От взрыва пострадал соседний дом, находящийся в 150 метрах. В нем выбиты стекла, есть риск обрушения здания. Сейчас его обследуют специалисты управляющей компании. Жильцов пока не эвакуируют, но и не пускают внутрь.

Как сообщает издание YarNet, при взрыве в Ярославле погибла женщина. Один из очевидцев рассказал, что газом пахло, когда он заходил в подъезд. Перед ним зашла одна из соседок. Именно в ее квартире и взорвался газ. Сам мужчина чудом избежал гибели.

Очевидцы также рассказывают, что одного из жителей взрывной волной выбросило прямо с балкона. Выжил мужчина или нет, на данный момент пока неизвестно.

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