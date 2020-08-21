Норман Вахтра впервые стал чемпионом Эстонии в групповой шоссейной велогонке

Национальное первенство проходит в эти дни в Кейла. В женской гонке победу во взрослом классе отпраздновала 18-летняя юниорка Айди Герде Туйск. Она вырвала свою золотую медаль благодаря финишному спурту.

Не менее упорная борьба была и среди мужчин. За победу боролись шесть уехавших в отрыв гонщиков. И четверо из них вместе выехали на финишную прямую.