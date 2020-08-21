Норман Вахтра впервые стал чемпионом Эстонии в групповой шоссейной велогонке

Норман Вахтра и Айди Герде Туйск стали чемпионами Эстонии в групповой шоссейной велогонке, пишет Rus.ERR.
Национальное первенство проходит в эти дни в Кейла. В женской гонке победу во взрослом классе отпраздновала 18-летняя юниорка Айди Герде Туйск. Она вырвала свою золотую медаль благодаря финишному спурту.
Не менее упорная борьба была и среди мужчин. За победу боролись шесть уехавших в отрыв гонщиков. И четверо из них вместе выехали на финишную прямую.
И тут решающее ускорение сделал Норман Вахтра, который завоевал свою первую в карьере золотую медаль чемпиона Эстонии. 159 километров дистанции он преодолел за 3 часа 22 минуты и 48 секунд.