Пт, 21.08.2020
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  • Норман Вахтра впервые стал чемпионом Эстонии в групповой шоссейной велогонке

Норман Вахтра впервые стал чемпионом Эстонии в групповой шоссейной велогонке

Норман Вахтра.

ФОТО: Karli Saul/SCANPIX

Норман Вахтра и Айди Герде Туйск стали чемпионами Эстонии в групповой шоссейной велогонке, пишет Rus.ERR.

Национальное первенство проходит в эти дни в Кейла. В женской гонке победу во взрослом классе отпраздновала 18-летняя юниорка Айди Герде Туйск. Она вырвала свою золотую медаль благодаря финишному спурту.

Не менее упорная борьба была и среди мужчин. За победу боролись шесть уехавших в отрыв гонщиков. И четверо из них вместе выехали на финишную прямую.

И тут решающее ускорение сделал Норман Вахтра, который завоевал свою первую в карьере золотую медаль чемпиона Эстонии. 159 километров дистанции он преодолел за 3 часа 22 минуты и 48 секунд.

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