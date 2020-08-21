Департамент: приложение ТikTok – угроза безопасности

Мобильное приложение ТikTok, позволяющее рассматривать быстро сменяющиеся видеоклипы, за короткий срок приобрело огромную популярность, но в ряде стран ТikTok считают опасным, и далеко не только потому, что часть загруженных туда роликов не отвечает высоким моральным критериям.

В департаменте подчеркнули, что решение основывается на полученной в июне и подтвердившейся позднее из других источников информации, что TikTok собирает непомерно много сведений о пользователях. "Более того, это приложение выуживает информацию о самом телефоне, что позволяет постоянно отслеживать местоположение телефона и хранящиеся в нем данные", - говорит завотделом Департамента государственной инфосистемы Тыну Таммер.