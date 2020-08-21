Полиция установила личность угонщика катера на озере Выртсъярв

Полиция установила личность мужчины, который самовольно взял маломерное судно у причала и отправился на нем в плавание по озеру Выртсъярв, но вскоре посадил катер на мель.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что 14 августа в деревне Сууре-Ракке волости Эльва мужчина угнал стоявший у причала катер и отправился на нем на озеро. Вскоре катер сел на мель.
Владелец угнанного судна смог получить свой катер, как выяснилось, судну нанесен ущерб в размере 1269 евро.
Полиции известен человек, угнавший маломерное судно, для выяснения точных обстоятельств происшествия возбуждено уголовное расследование.