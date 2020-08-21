Картина дня: российская подводная лодка, ограничения на полеты и реакция на речь Григорьевой

Развлекавшиеся в Финском заливе эстонцы столкнулись с российской подводной лодкой

Вчера, 20 августа, в полдень компания, наслаждавшаяся летним днем в Финском заливе, обнаружила российскую подводную лодку и сняла увиденное на видео. Читать далее...

Ратас: проблема равенства озвучена Григорьевой очень верно

Премьер-министр Юри Ратас сказал Postimees, что ему остается непонятной критика президента Керсти Кальюлайд в адрес коронаограничений. Однако Ратас согласен с вопросом, о разных возможностях для национальных групп, который подняла Света Григорьева. Читать далее...

Танель Кийк: руки прочь от Светы Григорьевой!

Министр социальных дел Танель Кийк написал в Facebook, что вчерашняя речь Светы Григорьевой могла не понравиться и рассердить многих людей, но поднятые ей проблемы существуют. Читать далее...

Рейнсалу о речи президента: говорить, что Сталин вот-вот войдет в дверь, - это несерьезно

«2020 не должен стать годом, о котором спустя 30 лет скажут – это был момент, когда мы начали лишаться своих свобод», - сказала вчера в своей речи президент Керсти Кальюлайд. Однако министр иностранных дел Урмас Рейнсалу считает, что это гротескный ход мыслей, и критикует его довольно жестко.

В ВОЗ надеются, что пандемия коронавируса продлится менее двух лет

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу выразил надежду, что пандемия коронавируса COVID-19 продлится меньше, чем эпидемия "испанки" в 1918 году. Читать далее...

Департамент: приложение ТikTok – угроза безопасности

Департамент государственных инфосистем запретил своим сотрудникам использовать в служебных телефонах популярное приложение TikTok. Читать далее...

Запрет на полеты из Эстонии: больше нет прямого сообщения с популярной страной

По состоянию на 21 августа, не разрешены прямые авиарейсы из Эстонии в Андорру, Австрию, Бельгию, Болгарию, Испанию, Нидерланды, Хорватию, Ирландию, Исландию, Грецию, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Монако, Польшу, Португалию, Францию, Швецию, Румынию, Швейцарию, Данию, Чехию, Россию и Украину. Читать далее...

Вадим Белобровцев: «Дай бог, чтобы выступление Светы Григорьевой привело к пересмотру ценностей, но надежды немного»

Речь хореографа и поэтессы Светы Григорьевой, произнесенная в Розовом саду президентского дворца во время приема по случаю восстановления независимости Эстонской Республики, произвела сильное впечатление. Однако если одни восприняли ее слова в штыки, ссылаясь на себя и свой личный опыт, противоречащий заявлению Светы, то другие видят в случившемся определенный прорыв и вызов. Читать далее...

С понедельника самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию из 24 стран Европы

С предстоящего понедельника, 24 августа, оставаться две недели в карантине должны люди, прибывающие в Эстонию из 24 стран Европы. Читать далее...

На пляже Пикакари погиб пожилой мужчина