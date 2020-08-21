Картина дня: российская подводная лодка, ограничения на полеты и реакция на речь Григорьевой

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 августа.
Развлекавшиеся в Финском заливе эстонцы столкнулись с российской подводной лодкой
Вчера, 20 августа, в полдень компания, наслаждавшаяся летним днем в Финском заливе, обнаружила российскую подводную лодку и сняла увиденное на видео. Читать далее...
Ратас: проблема равенства озвучена Григорьевой очень верно
Премьер-министр Юри Ратас сказал Postimees, что ему остается непонятной критика президента Керсти Кальюлайд в адрес коронаограничений. Однако Ратас согласен с вопросом, о разных возможностях для национальных групп, который подняла Света Григорьева. Читать далее...
Танель Кийк: руки прочь от Светы Григорьевой!
Министр социальных дел Танель Кийк написал в Facebook, что вчерашняя речь Светы Григорьевой могла не понравиться и рассердить многих людей, но поднятые ей проблемы существуют. Читать далее...
Рейнсалу о речи президента: говорить, что Сталин вот-вот войдет в дверь, - это несерьезно
«2020 не должен стать годом, о котором спустя 30 лет скажут – это был момент, когда мы начали лишаться своих свобод», - сказала вчера в своей речи президент Керсти Кальюлайд. Однако министр иностранных дел Урмас Рейнсалу считает, что это гротескный ход мыслей, и критикует его довольно жестко.
В ВОЗ надеются, что пандемия коронавируса продлится менее двух лет
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу выразил надежду, что пандемия коронавируса COVID-19 продлится меньше, чем эпидемия "испанки" в 1918 году. Читать далее...
Департамент: приложение ТikTok – угроза безопасности
Департамент государственных инфосистем запретил своим сотрудникам использовать в служебных телефонах популярное приложение TikTok. Читать далее...
Запрет на полеты из Эстонии: больше нет прямого сообщения с популярной страной
По состоянию на 21 августа, не разрешены прямые авиарейсы из Эстонии в Андорру, Австрию, Бельгию, Болгарию, Испанию, Нидерланды, Хорватию, Ирландию, Исландию, Грецию, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Монако, Польшу, Португалию, Францию, Швецию, Румынию, Швейцарию, Данию, Чехию, Россию и Украину. Читать далее...
Вадим Белобровцев: «Дай бог, чтобы выступление Светы Григорьевой привело к пересмотру ценностей, но надежды немного»
Речь хореографа и поэтессы Светы Григорьевой, произнесенная в Розовом саду президентского дворца во время приема по случаю восстановления независимости Эстонской Республики, произвела сильное впечатление. Однако если одни восприняли ее слова в штыки, ссылаясь на себя и свой личный опыт, противоречащий заявлению Светы, то другие видят в случившемся определенный прорыв и вызов. Читать далее...
С понедельника самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию из 24 стран Европы
С предстоящего понедельника, 24 августа, оставаться две недели в карантине должны люди, прибывающие в Эстонию из 24 стран Европы. Читать далее...
На пляже Пикакари погиб пожилой мужчина
В пятницу работникам береговой охраны G4S на таллиннском пляже Пикакари сообщили, что один отправившийся купаться мужчина не вернулся на берег. Спасатели нашли его в бессознательном состоянии, но реанимировать пострадавшего не удалось. Читать далее...
Суд продлил арест подозреваемого в совершении аварии на Лаагна-теэ
Харьюский уездный суд в пятницу, 21 августа, продлил на два месяца срок содержания под стражей подозреваемого в совершении автомобильной аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в результате которой погибли два человека. Читать далее...
Работника бюро по борьбе с коррупцией подозревают в коррупции
18 августа работнику Идаской службы бюро по борьбе с коррупцией Департамента полиции и погранохраны и одному частному лицу было предъявлено подозрение в коррупции. Читать далее...
Раймонд Кальюлайд: русскоязычные жители только выиграют от проигрыша центристов
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев сделал заявление, в котором утверждает, что в случае поражения Центристской партии на выборах в столице нынешняя оппозиция сразу же закроет все русскоязычные школы. Социал-демократы заявляют, что подобное манипулирование избирателями и запугивание людей является позорным и недопустимым. Читать далее...
Керсти Кальюлайд может побороться за пост генсека ОЭСР с зарплатой в 19 000 евро
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд может выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который станет вакантным летом 2021 года. Читать далее...
В Эстонии подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 896 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 17 проб дали положительный результат. Читать далее...
Украинских работников уложил в больницу паутинник
Предположительно именно приготовление паутинника привело под аппараты искусственной почки троих украинских работников, которые так и не успели приступить к работе в Эстонии. Тот же гриб нашел своих жертв на Западе Эстонии. Читать далее...
Навального разрешили транспортировать в другую больницу
Российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в коме в больнице БСМП-1 в Омске, разрешили транспортировать на лечение в Берлин. Об этом сообщает вечером в пятницу, 21 августа, омское онлайн-издание "Город 55"со ссылкой на главврача больницы Александра Мураховского. Читать далее...
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