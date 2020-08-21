Пт, 21.08.2020
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Генпрокурор США категорически против помилования Сноудена

Сноуден.

ФОТО: BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что будет выступать категорически против любых попыток помилования бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

По мнению Барра, Сноуден был предателем, а информация, которую он передал противникам США, нанесла серьезный ущерб безопасности американского народа".

"Он торговал ей (информацией), как коммерсант, и мы не можем мириться с этим", - заявил Барр в интервью Associated Press.

"Многие люди, как кажется, считают, что с ним (со Сноуденом) можно обращаться как-то иначе, другие думают, что он поступил по-настоящему плохо. Я намерен пристально следить за тем, миловать ли Сноудена", - добавил генпрокурор.

Ранее о возможности помилования Сноудена заявлял президент США, однако отмечает агентство, неизвестно, насколько серьезными были эти слова Дональда Трампа, поскольку ранее он называл Сноудена шпионом, заслуживающим казни.

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