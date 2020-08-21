"Левадия" не испытала проблем в матче против нарвского "Транса"

В пятницу, 21 августа, стартовал 18-й тур чемпионата Эстонии по футболу. Таллиннская "Левадия" в родных стенах обыграла нарвский "Транс" со счетом 3:0, пишет Rus.ERR.
На девятой минуте Роберт Кирсс вывел "Левадию" вперед. На 59-й минуте камерунец Гандо удвоил преимущество бело-зеленых, а на 84-й минуте Дмитрий Круглов установил окончательный результат.
"Левадия" набрала 32 очка и занимает четвертое место. Подопечных Владимира Васильева опережают "Флора" (46), "Нымме Калью" (35) и "Пайде" (33), которые провели на матч меньше.
"Транс" с 19 баллами находится на шестой строчке.