Ансамбль Hortus Musicus посвящает концерт Канчели и Пярту

Концертом «Посвящение» отмечается 85-летие двух выдающихся музыкантов – эстонского композитора Арво Пярта и грузинского композитора Гии Канчели.

Андреса Мустонена связывает с Пяртом и Канчели давняя дружба, еще с 70-х годов. Трио впервые встретилось перед 1-м Фестивалем современной музыки в Таллинне в 1978 году, который до сих пор считается одним из самых легендарных событий в музыкальной истории. Здесь собрались крупнейшие диссиденты музыкального мира Советского Союза, а Арво Пярт представил свой фирменный стиль «тинтиннабулум» («колокольчик»). «Фестиваль родился по той причине, что большое количество великолепных композиторов, в том числе Арво Пярт, были официально запрещены, а их музыка не звучала. Но в то же время многих исполнителей эта музыка интересовала», – вспоминает Мустонен.

Арво Пярт посвятил ансамблю Hortus Musicus и Андресу Мустонену несколько работ в новом стиле, таких как „Fratres“, „An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten“ и „Arbos“. «Мы с Hortus стояли у истоков создания «тинтиннабулума», мы помогли ему родиться. Можно с уверенностью сказать, что мы были своего рода испытательной лабораторией, где опробовали произведения без малейшего представления о том, как все это будет воспринято в будущем», – говорит Мустонен.

Воскресный концерт будет исполняться по оригинальной рукописи Пярта – в том первозданном виде, в котором эти сочинения были написаны. «Мы не пытаемся возродить интерпретации 1970-х, а начинаем каждую версию с нуля. Однако изначальное звучание этой музыки до сих пор живет во мне», – добавляет художественный руководитель Hortus Musicus.