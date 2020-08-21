«Я - нацист»: пьяный подросток избил иностранного студента

Сегодня, 21 августа, в 01:33 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Рюйтли в Тарту произошла драка. По словам потерпевшего иностранного студента, молодой эстонец оскорбил его, а затем ударил.
Как предполагает потерпевший, конфликт возник на национальной почве. «Они подошли и спросили на эстонском, есть ли у меня сигарета. Я ответил им на английском, что нет. Они взбесились из-за того, что я не говорю на их языке», - сообщил студент.
«Если ты ударишь одного из нас, то будет расовая война. Я - нацист», - передал угрозу напавшего молодого человека потерпевший.
Иностранный студент, обучающийся в городе Тарту, мирно стоял после полуночи со своим другом на улице Рюйтли. «Они напали на нас - к счастью, у меня была под рукой велосипедная цепь, и я смог защитить себя, ударив одного из нападавших так, что у него выступили слезы. Я горд своим поступком», - сказал потерпевший.
По данным дежурного сотрудника Полиции и Погранохраны, 21 августа в 01:33 с улицы Рюйтли поступил звонок в Центр тревоги. Сообщается, что несовершеннолетний молодой человек с признаками алкогольного опьянения попросил у иностранного студента сигарету и получил отказ. После этого несовершеннолетний ударил студента в лицо.