ООН: четыре человека погибли от травм во время акций протеста в Белоруссии

"Мы напоминаем властям Республики Беларусь об абсолютном запрете пыток и повторяем призыв, сделанный на прошлой неделе Верховным комиссаром, к незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех заявлений о нарушениях прав человека. В их число входят гибель четырех человек в результате травм, полученных во время акций протеста", - говорится в заявлении УВКПЧ, распространенном в пятницу.

"Мы особенно обеспокоены тем, что судьба и местонахождение как минимум восьми человек остаются неизвестными. Все исчезли после начала протестов 9 августа", - подчеркнули в УВКПЧ.

В заявлении отмечено, что большая часть из нескольких тысяч человек, которые были задержаны в связи с протестами, в настоящее время освобождены. "Но мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что, по сообщениям, все еще находятся под стражей более 100 человек, в том числе примерно 60 человек, обвиняемых в преступных действиях, могут быть приговорены к тюремному заключению в связи с их участием в преимущественно мирных демонстрациях", - подчеркнули в УВКПЧ.

"Продолжают появляться сообщения о широкомасштабных пытках и жестоком обращении с задержанными, в том числе с журналистами, и особенно с детьми, что вызывает тревогу. Мы обеспокоены тем, что, как сообщается, на сегодняшний день не было предпринято никаких действий по расследованию этих сообщений с целью привлечения виновных к ответственности", - сказано в сообщении.

Кроме того, в УВКПЧ призвали белорусские власти пересмотреть свою позицию по сотрудничеству со Специальным докладчиком ООН по Белоруссии. "Конструктивное взаимодействие со Специальным докладчиком предоставило бы Республике Беларусь реальную возможность продемонстрировать свою готовность задуматься над проблемами прав человека и отреагировать на них, особенно во время кризиса", - заметили там.

Ранее сообщалось о трех погибших во время акций протеста в Белоруссии.

В стране уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 000 человек. Сотни пострадали при задержаниях. К настоящему времени неизвестно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов применивших чрезмерное насилие при задержаниях.