На пляже в Вызу умерла женщина

Вчера в 17.34 спасателям поступил вызов на пляж Вызу. 74-летнюю женщину без сознания сразу вытащили из воду на берег. Незамедлительно женщину пытались реанимировать, но это не дало результатов и она умерла. Для выяснения причины смерти тело было отправлено на экспертизу.

В этом году в Эстонии утонули уже 49 человек.

За тот же период прошлого года утонули 30 человек. Средний возраст утонувших в этом году составляет 58 лет.

Спасательный департамент напоминает, что для купания надо выбирать безопасные места с охраной и при возможности брать с собой и друга, который в случае необходимости придет на помощь.