Сутки на дорогах Эстонии: 22 пьяных водителя и семь тяжелых ДТП

За минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 22 водителя в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. В полиции отметили, что один водитель был в состоянии наркотического опьянения, а остальные - в состоянии алкогольного опьянения.

Также было зафиксировано семь ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человеку.

Так, в 12.34 в Таллинне у дома на улице Пунане, 27, по предварительным данным, 25-летняя женщина на автомобиле Citroen C5 выехала перед двигавшимся по главной дороге 27-летним мотоциклистом на Suzuki. Мотоциклист был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

В 15.44 в Таллинне возле дома на Мустамяэ-теэ, 18А произошло ДТП: 14-летний велосипедист съехал по пандусу на дорогу и столкнулся с фургоном Peogeot Partner. Велосипедист был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 17.43 в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Вяйке-Карья 55-летний мужчина на фургоне Peogeot Partner столкнулся с ехавшей на электрическом самокате 15-летней девушкой. Она была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.

В 17.47 в Таллинне у дома на улице Эрика, 1, столкнулись автомобиль Mercedez-Benz, за рулем которого был 31-летний мужчина, и мопед Sonik, которым управлял 22-летний мужчина. Водитель мопеда был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18.00 в Тартумаа в волости Эльва в деревне Хелленурме 47-летняя женщина на прямом участке дороге потеряла управление над автомобилем Škoda Octavia, выехала с дороги и врезалась в дерево. Женщина была доставлена в Клинику Тартуского университета.

В 18.06 в Ярвамаа в городе Тюри у дома на Пайдеской улице, 16 мопед Aprilia, которым управляла 39-летняя женщина, врезался в ехавший впереди и затормозивший автомобиль Ford Galaxy, за рулем которого была 42-летняя женщина. Управлявшая мопедом женщина была доставлена в Ярвамааскую больницу.

В 23.10 в Пярнумаа в городе Синди у Пярнуского шоссе, 16 также произошло ДТП: 42-летний мужчина потерял управление над мотоциклом Yamaha и вылетел в кювет. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.