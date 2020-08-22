Мечта аристократа: в центре Таллинна продается безупречная квартира

В этой стильной квартире общей площадью 58,9 квадратных метров все продумано до мелочей. Эксклюзивное гламурное гнездышко сменит собственника за 182 000 евро.

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE

Двухкомнатная квартира состоит из открытой кухни-гостиной, спальни, ванной и прихожей. Окна квартиры выходят на улицу Лаутери, утреннее солнце сначала освещает спальню, а затем переходит в кухню-гостиную.

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE

Квартиру делают просторной как светлый интерьер, так и высокие потолки с оригинальными карнизами. Паркет «рыбий хвост» из натурального дуба добавляет роскоши. Вишенкой на торте можно, без сомнения, назвать фарфоровые выключатели и розетки в старинном стиле, а также роскошные держатели для кухонных полок и настенныt светильники.

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE