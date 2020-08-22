Центристская партия выберет председателя и правление

В субботу состоится XVIII конгресс Центристской партии, на котором будут избраны председатель партии и ее правление. На пост председателя партии баллотируется ее нынешний руководитель Юри Ратас, в состав правления баллотируются в общей сложности 32 человека.
В правление партии баллотируются: Яак Ааб, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Энн Ээсмаа, Хельмут Халлемаа, Всеволод Юргенсон, Яанус Карилайд, Танель Кийк, Андрей Коробейник, Сирет Котка, Марек Кулламяги, Михаил Кылварт, Лаури Лаатс, Андо Лепс, Оливер Лийдеманн, Валерий Лынник, Ааду Муст, Керсти Мянник, Алар Няэме, Аннели Отт, Ивар Райг, Майлис Репс, Керсти Сарапуу, Владимир Свет, Тийт Терик, Яна Тоом, Яан Тоотс, Эстер Туйксоо, Марика Туус-Лаул, Яника Усин, Эха Вырк и Герт Юпрус, сообщила партия.
Согласно уставу Центристской партии, автоматически в правление партии попадают председатель совета уполномоченных и парламентской фракции центристов Керсти Сарапуу и председатель молодежной организации Кеа Кохв; в состав правления могут входить максимум 18 человек.
На пост председателя суда чести партии выдвинули свою кандидатуру Аво Кеэл, Калле Кландорф, Харри Лугу, Пеэтер Мардна и Владимир Шокман. На место председателя ревизионной комиссии партии претендуют Майду Аймсе, Энн-Тойво Аннук, Калле Йыкс, Руть Юргенс, Айно Кийвер, Арно Кирсимяги, Андрес Коллист, Юло Коткас, Меэлис Кургпыльд, Олев Раю, Рихо Рыымус, Марко Шорин, Айво Тоомисту, Эйнгард Топс и Реэт Трей.