Фото ⟩ Ратас переизбран лидером центристов, в правлении остались Кылварт, Тоом и Белобровцев

Больше всего голосов набрали Танель Кийк и Яак Ааб (420). Таави Аас набрал 330 голосов, Михаил Кылварт - 397, Яанус Карилайд - 280, Майлис Репс - 340, Керсти Сарапуу - 201, Владимир Свет - 205, Аннели Отт - 216, Вадим Белобровцев - 234, Энн Эесмаа - 205, Яан Тоотс - 202 голоса, Эстер Туйксоо - 202 голоса, Марика Туус-Лаул 223, Сирет Котка - 251, Андрей Коробейник - 251, Эха Вырк - 234 и Ааду Муст - 178.

В правление партии баллотировались: Яак Ааб, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Энн Ээсмаа, Хельмут Халлемаа, Всеволод Юргенсон, Яанус Карилайд, Танель Кийк, Андрей Коробейник, Сирет Котка, Марек Кулламяги, Михаил Кылварт, Лаури Лаатс, Андо Лепс, Оливер Лийдеманн, Валерий Лынник, Ааду Муст, Керсти Мянник, Алар Няэме, Аннели Отт, Ивар Райг, Майлис Репс, Керсти Сарапуу, Владимир Свет, Тийт Терик, Яна Тоом, Яан Тоотс, Эстер Туйксоо, Марика Туус-Лаул, Яника Усин, Эха Вырк и Герт Юпрус, сообщила партия.

На пост председателя суда чести партии выдвинули свою кандидатуру Аво Кеэл, Калле Кландорф, Харри Лугу, Пеэтер Мардна и Владимир Шокман. На место председателя ревизионной комиссии партии претендуют Майду Аймсе, Энн-Тойво Аннук, Калле Йыкс, Руть Юргенс, Айно Кийвер, Арно Кирсимяги, Андрес Коллист, Юло Коткас, Меэлис Кургпыльд, Олев Раю, Рихо Рыымус, Марко Шорин, Айво Тоомисту, Эйнгард Топс и Реэт Трей.

Согласно уставу Центристской партии, автоматически в правление партии попадают председатель совета уполномоченных и парламентской фракции центристов Керсти Сарапуу и председатель молодежной организации Кеа Кохв; в состав правления могут входить максимум 18 человек.

Как сообщает Rus.ERR, места в правлении сохранили Михаил Кылварт, Яна Тоом, Вадим Белобровцев, Майлис Репс, Яанус Карилайд, Эха Вырк, Таави Аас, Энн Ээсмаа, Яак Ааб, Сирет Котка и Аннели Отт. Новыми членами правления стали министр социальных дел Танель Кийк, старейшина столичного района Мустамяэ Лаури Лаатс и депутат Рийгикогу Маарика Туус-Лаул.