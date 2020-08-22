Сб, 22.08.2020
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Фото с места происшествия ⟩ Поножовщина в Ласнамяэ: пострадали три человека

Сегодня, 22 августа, утром в Ласнамяэ произошла поножовщина с участием нескольких людей. 26-летнего молодого человека с серьезными ранениями доставили в больницу. В драке пострадали еще два человека, которым также понадобилась медпомощь, сообщает Postimees.

Полиция примерно в восемь утра получила вызов в Ласнамяэ, где произошла драка с участием нескольких людей. 

По предварительным данным, на 26-летнего мужчину напали с ножом, в результате чего он получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.

В драке пострадали еще два человека, которые нуждались в медпомощи.

Все обстоятельства инцидента выясняются, на данный момент полиция работает на месте происшествия.

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