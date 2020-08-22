В Таллинне выстроится Цепь солидарности в поддержку белорусского народа

В воскресенье, 23 августа, белорусы, проживающие в Эстонии, организуют в Таллинне цепь солидарности в поддержку свободы и демократии на своей родине. То, что сейчас происходит в Белоруссии, во многом похоже на нашу поющую революцию: протестующие против насильственного режима спокойны, не кричат и не буянят, а размахивают национальным флагом и улыбаются, пишет Postimees.
Однако постсоветский режим не улыбается и не проявляет признаков понимания того, что подавляющее большинство людей призывает к переменам и свободным выборам. Безоружным и улыбчивым демонстрантам на улицах Минска и других городов требуется не только мужество и последовательность, но и международная поддержка; знание того, что народы свободного мира поддерживают их стремления.
Вынуждает национальная гордость
Одна из организаторов Таллиннской цепи солидарности Петра Малюкевич вместе с другими проживающими в Эстонии белорусами получила разрешение на организацию живой цепи завтра с 19:00 до 20:30 от посольства Белоруссии в Таллинне (Магдалеэна 3) до площади Вабадузе. За ними не стоят организации или материальная выгода - есть лишь друзья, знакомые и огромное желание что-то сделать для своей родины. Белорусы считают, что они не останутся одни на своем мероприятии, потому что многие эстонцы уже выразили поддержку, пообещали участвовать в Цепи, распространить приглашения и разослать пресс-релизы в СМИ.
Малюкевич подчеркивает, что белорусы чувствуют себя примерно в том же положении, что и страны Балтии 30 лет назад: «Мы тоже хотим жить в свободной стране, как мы хотели 100 и 30 лет назад». Цепью они хотят привлечь внимание всего мира к Белоруссии, чтобы о них снова не забыли.
Режим Александра Лукашенко настолько глубоко вселил страх в белорусские кости, что даже люди, годами живущие в Эстонии, боятся публично протестовать против режима. Репрессивный режим может также выявить и наказать родственников протестующих иностранных белорусов, которых видели по телевизору или на Youtube у себя на родине!
Еще более достойным восхищения является нынешняя волна протестов в Белоруссии, которая заставляет Малюкевич искренне гордиться своим народом, потому что она знает, как трудно преодолеть барьеры, чтобы выйти на улицы в знак протеста. Даже кадры жестоких избиений и пыток в следственных изоляторах режима уже не сдерживают людей.
Этой девушкой движет национальная гордость и необходимость что-то делать, чтобы поддержать тех, кто находится дома, и смелого нового кандидата в президенты Светлану Тихановскую, которая готова быть лидером до честных выборов.
Малюкевич говорит, что никогда раньше не делала ничего подобного, и сейчас делает нечто совершенно новое в своей жизни. «Мы всего лишь группа людей, у нас нет никакой внешней поддержки, мы организуемся, как можем. Мы стараемся объединить неравнодушных белорусов и всех, кто хочет нас поддержать». Они благодарны всем, кто хотел бы помочь им.
Четвертая страна Балтии
Литовцы и латыши завтра тоже организуют Цепь солидарности. Литовцы, которые были самыми активными сторонниками Белоруссии среди стран Балтии, разработали амбициозный план по организации живой Цепи численностью до 25 000 участников от Вильнюса до границы с Белоруссией. Латыши, чья страна граничит с Белоруссией, также хотят организовать живую Цепь от Даугавпилса до границы.
У эстонцев нет общей границы с Белоруссией, а белорусов здесь гораздо меньше, поэтому Цепь будет менее амбициозной. Но даже двухкилометровая Цепь не создастся сама по себе, поэтому всем организаторам предстоит большая работа сегодня и завтра. Любая помощь приветствуется!
По словам Малюкевич, поддерживаемый Россией диктатор антизападной пропаганды Лукашенко теперь является испытанным оружием в Белоруссии и до сих пор оказывает влияние на некоторых людей. Все понимают, что никакого вмешательства со стороны стран НАТО не ожидается. Девушка считает, что белорусы равны с другими народами, потому что ни один народ не справится в одиночку, и Цепь солидарности должна это показать!
Балтийская Цепь тоже была связана с Белоруссией
Балтийская Цепь, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, вдохновила множество честолюбивых людей, позже подобные Цепи прошли в Гонконге и Каталонии.
Литературовед и экс-политик Рейн Вейдеманн, который 31 год назад был в центре событий и одним из организаторов балтийской Цепи, рассказал, что летом 1989 года, когда гигантская Цепь планировалась к 50-летию пакта Молотова-Риббентропа, сначала были задействованы белорусы. Их народный фронт был очень активен, потому что они были одной из жертв МРП в своей стране.
Первоначальная Балтийская Цепь должна была проходить через балтийские столицы и Минск почти до границы с Украиной. Однако с организационной точки зрения такой масштаб в то время казался невозможным, и Белоруссия была исключена из проекта. Теперь ясно, что можно было сделать больше, и, наверное, белорусом не пришлось бы терпеть Александра Лукашенко 26 лет.
Однако белорусы не были полностью исключены из Цепи 1989 года: красно-белые флаги Белоруссии можно было увидеть среди людей на участках латвийской и литовской Цепей. Таким образом, завтрашнюю Цепь солидарности можно рассматривать как естественного преемника исторической Цепи.
У Петры Малюкевич и ее друзей нет других ресурсов, кроме социальных сетей, для организации Таллиннской Цепи солидарности. Организаторы Балтийской Цепи во всех трех странах смогли учесть транспортные возможности сотен компаний и колхозов того времени, потому что большинство руководителей колхозов, совхозов и невоенных компаний в то время были настроены на национальность и были рады помочь.
Одним из опасений организаторов Балтийской Цепи было то, что могли возникнуть пробелы где-то в лесах. Для этого были заготовлены синие и черно-белые ленты для соединения звеньев. Во многих местах люди были разделены на двойные или даже тройные цепи. Вейдеманн советует белорусам завтра запастись красно-белой лентой, чтобы цепь не порвалась.
С начала 2000-х десятки лидеров белорусской оппозиции были заключены в тюрьмы, отправлены в ссылку или даже убиты. Сотни людей пропали без вести за эти годы. Страх перед насилием парализовал людей в течение многих лет, и для того, чтобы люди снова вышли на улицы, причиной должно быть что-то фундаментальное.
Однако отличия от Балтийской Цепи очевидны. Наше движение за свободу три десятилетия назад смогло развить политическую жизнь, которая уже возродилась в годы перестройки, когда власти больше не применяли массовые репрессии. Однако белорусам нелегко начать, потому что в их стране репрессивный аппарат правительства не только полностью функционирует, но даже рассчитан и мотивирован на жесткое подавление любых публичных демонстраций.
В то время у Эстонии, Латвии и Литвы было 22 года государственности и политически активное население беженцев, что способствовало международному признанию: связи с миром нужно было не устанавливать, а восстанавливать. Если нам дали преимущество в слабости и растерянности России - в то время там витал дух свободы, - то теперь Россия снова стала диктатурой с агрессивной внешней политикой.
Национальная независимость Белоруссии стала очень короткой после русских революций, от которых не осталось и следа. Можно вспомнить колоритного полководца белорусско-польских корней, впоследствии генерала Станислава Булак-Балаховича (1883–1940), внесшего свой вклад в завоевание Пскова во время Освободительной войны, а затем находившегося на службе белорусскому и польскому государствам.
Каждый день мы мало осознаем связи между странами Балтии и Белоруссией, хотя нас объединяет явная культурная и психологическая близость, а также история ХХ века. Белорусские националисты иногда любят подчеркивать, что, хотя большая часть территории Прибалтики вошла в состав Российской империи еще в начале XVIII века, территория белорусов не исчезла до конца того же века.