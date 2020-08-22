В Таллинне выстроится Цепь солидарности в поддержку белорусского народа

Петра Малюкевич (справа на первом плане) на демонстрации в поддержку демократии в Белоруссии на площади Свободы 13 августа этого года.

У эстонцев нет общей границы с Белоруссией, а белорусов здесь гораздо меньше, поэтому Цепь будет менее амбициозной. Но даже двухкилометровая Цепь не создастся сама по себе, поэтому всем организаторам предстоит большая работа сегодня и завтра. Любая помощь приветствуется!

По словам Малюкевич, поддерживаемый Россией диктатор антизападной пропаганды Лукашенко теперь является испытанным оружием в Белоруссии и до сих пор оказывает влияние на некоторых людей. Все понимают, что никакого вмешательства со стороны стран НАТО не ожидается. Девушка считает, что белорусы равны с другими народами, потому что ни один народ не справится в одиночку, и Цепь солидарности должна это показать!

Балтийская Цепь тоже была связана с Белоруссией

Балтийская Цепь, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, вдохновила множество честолюбивых людей, позже подобные Цепи прошли в Гонконге и Каталонии.

Балтийская Цепь к 50-летию Пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1989 года. ФОТО: Harald Leppikson/Rahvusarhiiv

Литературовед и экс-политик Рейн Вейдеманн, который 31 год назад был в центре событий и одним из организаторов балтийской Цепи, рассказал, что летом 1989 года, когда гигантская Цепь планировалась к 50-летию пакта Молотова-Риббентропа, сначала были задействованы белорусы. Их народный фронт был очень активен, потому что они были одной из жертв МРП в своей стране.

Рейн Вейдэманн ФОТО: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Первоначальная Балтийская Цепь должна была проходить через балтийские столицы и Минск почти до границы с Украиной. Однако с организационной точки зрения такой масштаб в то время казался невозможным, и Белоруссия была исключена из проекта. Теперь ясно, что можно было сделать больше, и, наверное, белорусом не пришлось бы терпеть Александра Лукашенко 26 лет.

Однако белорусы не были полностью исключены из Цепи 1989 года: красно-белые флаги Белоруссии можно было увидеть среди людей на участках латвийской и литовской Цепей. Таким образом, завтрашнюю Цепь солидарности можно рассматривать как естественного преемника исторической Цепи.

У Петры Малюкевич и ее друзей нет других ресурсов, кроме социальных сетей, для организации Таллиннской Цепи солидарности. Организаторы Балтийской Цепи во всех трех странах смогли учесть транспортные возможности сотен компаний и колхозов того времени, потому что большинство руководителей колхозов, совхозов и невоенных компаний в то время были настроены на национальность и были рады помочь.

Одним из опасений организаторов Балтийской Цепи было то, что могли возникнуть пробелы где-то в лесах. Для этого были заготовлены синие и черно-белые ленты для соединения звеньев. Во многих местах люди были разделены на двойные или даже тройные цепи. Вейдеманн советует белорусам завтра запастись красно-белой лентой, чтобы цепь не порвалась.

С начала 2000-х десятки лидеров белорусской оппозиции были заключены в тюрьмы, отправлены в ссылку или даже убиты. Сотни людей пропали без вести за эти годы. Страх перед насилием парализовал людей в течение многих лет, и для того, чтобы люди снова вышли на улицы, причиной должно быть что-то фундаментальное.

Александр Лукашенко ФОТО: Sergei Tširikov/AP/Scanpix

Однако отличия от Балтийской Цепи очевидны. Наше движение за свободу три десятилетия назад смогло развить политическую жизнь, которая уже возродилась в годы перестройки, когда власти больше не применяли массовые репрессии. Однако белорусам нелегко начать, потому что в их стране репрессивный аппарат правительства не только полностью функционирует, но даже рассчитан и мотивирован на жесткое подавление любых публичных демонстраций.

В то время у Эстонии, Латвии и Литвы было 22 года государственности и политически активное население беженцев, что способствовало международному признанию: связи с миром нужно было не устанавливать, а восстанавливать. Если нам дали преимущество в слабости и растерянности России - в то время там витал дух свободы, - то теперь Россия снова стала диктатурой с агрессивной внешней политикой.

Национальная независимость Белоруссии стала очень короткой после русских революций, от которых не осталось и следа. Можно вспомнить колоритного полководца белорусско-польских корней, впоследствии генерала Станислава Булак-Балаховича (1883–1940), внесшего свой вклад в завоевание Пскова во время Освободительной войны, а затем находившегося на службе белорусскому и польскому государствам.

Каждый день мы мало осознаем связи между странами Балтии и Белоруссией, хотя нас объединяет явная культурная и психологическая близость, а также история ХХ века. Белорусские националисты иногда любят подчеркивать, что, хотя большая часть территории Прибалтики вошла в состав Российской империи еще в начале XVIII века, территория белорусов не исчезла до конца того же века.