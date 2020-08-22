Галерея ⟩ Вилла обвиняемого в руководстве преступной группировкой бизнесмена уйдет с молотка

Роскошная вилла на берегу моря в Мийдуранна, принадлежащая обвиняемому в руководстве преступной группировкой бизнесмену Павлу Гаммеру, выставлена на аукцион судебным исполнителем, передает Kodustiil.
Роскошная резиденция с панорамным видом, спроектированная эстонским архитектором Айво Шульцем, выставлена судебным приставом на аукцион, который пройдет 10 сентября. Стартовая цена недвижимости - 2,5 миллиона евро. Для участия в аукционе необходимо внести залог в размере 5000 евро. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Также вилла Гаммера сдается внаем по головокружительной цене 6500 евро в месяц.