Галерея ⟩ Вилла обвиняемого в руководстве преступной группировкой бизнесмена уйдет с молотка

Роскошная резиденция с панорамным видом, спроектированная эстонским архитектором Айво Шульцем, выставлена ​​судебным приставом на аукцион, который пройдет 10 сентября. Стартовая цена недвижимости - 2,5 миллиона евро. Для участия в аукционе необходимо внести залог в размере 5000 евро. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.