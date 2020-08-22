В Ида-Вирумаа вводят ограничения на продажу алкоголя

Решением руководителя Идаской префектуры в Ида-Вирумаа запрещается розничная продажа алкогольных напитков во всех предприятиях общепита, развлекательных и других учреждениях с 23 часов вечера до 6 часов утра. Ограничение установлено на две недели и необходимость в продлении или снятии ограничения будет оцениваться раз в неделю Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом здоровья.

По словам руководителя Идаской префектуры Тарво Круупа, ограничение установлено для защиты здоровья населения и общественного порядка.

"В последние дни в Ида-Вирумаа резко выросло число зараженных коронавирyсом людей и число заболевших достигло 26 человек на 100 000 жителей. Чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению заболевания, мы временно запрещаем продажу алкогольных напитков в местах общепита и развлекательных учреждениях. Для того, чтобы остановить вирус, важны действия каждого. Я призываю всех вести себя ответственно и сделать все от себя зависящее, чтобы защитить о заражения себя и других", – сказал Тарво Крууп.

За соблюдением ограничения будет следить местное самоуправление в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом здоровья.

С очагами заражения в Ида-Вирумаа связаны почти 30 новых историй болезни

В Ида-Вирумаа с так называемым очагом заражения «Jõhvi Kelder» на данный момент связано девять посетителей бара, из которых двое являются работниками шахты Estonia. Всего с этим очагом связаны 15 человек, из них шестеро — члены семьи и знакомые посетителей бара.