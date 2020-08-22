В России резко подорожали малогабаритные квартиры

«Самые дорогие студии и малогабаритные однокомнатные квартиры, кроме Москвы, где они продаются в среднем за 6,7 млн рублей, обнаружились в Петербурге (3,8 млн за средний лот), Сочи (3,5 млн), Владивостоке (3,4 млн) и Севастополе (почти 4 млн)», - говорится в сообщении компании. При этом самые низкие цены на такие квартиры были зафиксированы в Магнитогорске (1,2 млн рублей), Нижнем Тагиле, Кургане (по 1,3 млн), Владикавказе и Астрахани (по 1,4 млн).

Если говорить о динамике цен, то больше всего стоимость малогабаритных квартир выросла во многих городах со сравнительно недорогим жильем и невысокими доходами населения. Например, в Рязани и Ставрополе рост составил 29%, в Саратове и Новокузнецке - 28%, а в Ульяновске - 27%. В Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде цены выросли на 2-7%, а в Грозном и Симферополе упали на 8% и 1,5% соответственно.