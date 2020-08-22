В Хабаровске седьмую субботу подряд люди вышли на митинг за Фургала

В Хабаровске вот уже семь недель подряд люди выходят в субботу на митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала и против назначения врио главы края Михаила Дегтярева.

Как отметили журналисты местного издания, на мероприятии на этот раз было замечено много флагов с символикой Советского Союза.

Кроме того, у митингующих появился новый "Фургаломобиль" - синий микроавтобус, обклеенный фотографиями экс-губернатора и лозунгами "Руки прочь от Фургала". На боку транспортного средства сделана надпись "Перемен требуют наши сердца".

Старый "Фургаломобиль" на множестве протестных акций ехал во главе колонны протестующих, однако после ареста его водителя Ростислава Буряка, взятого под стражу на восемь суток по статье о создании помех движению транспорта на акциях протеста, машина перестала появляться на акциях.

Дело Сергея Фургала

Сергей Фургал - известный в Хабаровском крае предприниматель. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края он с большим перевесом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургала задержали в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставили в Москву.