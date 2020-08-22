Ратас: на своем примере могу подтвердить, что Эстония – страна, в которой автомойщик может стать премьером

«Сильной стороной Центристской партии всегда была ее способность объединять разных людей, создавать прочные связи между отдаленными регионами и центрами, между людьми, говорящими на эстонском и русском языках, людьми с высокими и низкими доходами, между молодыми и пожилыми, - сказал Ратас.

«На собственном примере могу подтвердить, что Эстония – это страна, в которой автомойщик может стать премьер-министром», - добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что хотя Эстония и преуспела, необходимо приложить все усилия для того, чтобы успешными почувствовали себя и те люди, которые до сих пор этого не ощущали. «Среди нас по-прежнему много тех, чьи доходы не позволяют ощущать стабильности и уверенности в повседневной жизни будь то потерявшие работу из-за экономического кризиса и пытающиеся найти себе новое применение, пожилые или малообеспеченные люди, те, кто имеет проблемы со здоровьем, одинокие пенсионеры, те, кто потерял близких или не имеет достаточной поддержки. И мы должны отстаивать их интересы», - сказал Ратас.

«С первого для вступления в должность главы правительства для меня было крайне важным быть премьер-министром для всех жителей Эстонии и работать на благо и тех людей, кто нас не поддерживает и не является нашим избирателем. По-другому просто невозможно», - добавил он.

Также Ратас в своей вступительной речи на конгрессе сказал, что цель их партии - победить на предстоящих местных выборах и в этот раз. Центристы также хотят улучшить свои результаты в каждом местном самоуправлении и округе, передает пресс-служба центристов.

«И, конечно же, благодаря поддержке наших избирателей мы в шестой раз рассчитываем получить абсолютное большинство мест в Таллиннском горсобрании, что в свою очередь является одним из критериев успеха нашей партии на выборах», - сказал Ратас.

«Мы должны приложить много усилий и проделать гораздо больше работы, чем наши политические конкуренты. Своими словами и действиями мы должны оправдать высокие ожидания, обеспечить чувство уверенности и доверия к нам среди наших членов, наших избирателей и всех жителей Эстонии», - добавил он.

По словам Ратаса, Центристская партия отстаивает интересы всех жителей Эстонии. «Мы своей работой должны доказать, что для Центристской партии не существует своих и чужих людей, я подчеркиваю - для нас все люди являются своими», - сказал Ратас.