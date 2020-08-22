Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить блокировку сайтов

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий и вернуть доступ к заблокированным сайтам, пишет DW.
В Белоруссии ограничили доступ к более чем 70 сайтам. Помимо "Голос" и "Зубр", на которых во время президентских выборов активисты публиковали фотографии своих избирательных бюллетеней во избежание фальсификаций, в перечень вошли популярные VPN и сайт приложения Psiphon.
Соответствующее заявление БАЖ, обнародованное 22 августа, вызвано решением министерства информации ограничить доступ пользователей Белоруссии к большому числу интернет-сайтов СМИ и политических движений. БАЖ считает эту меру косвенной цензурой и попыткой Минска блокировать информацию о протестах в стране и жестком насилии против их участников.