Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить блокировку сайтов

В Белоруссии ограничили доступ к более чем 70 сайтам. Помимо "Голос" и "Зубр", на которых во время президентских выборов активисты публиковали фотографии своих избирательных бюллетеней во избежание фальсификаций, в перечень вошли популярные VPN и сайт приложения Psiphon.