Amazon подшутил? Это же надо так упаковать подушку!

Клиентка интернет-магазина Amazon, получив посылку, в которой должна была находиться подушка, сначала подумала, что она забыла про какой-то старый заказ. Однако после вскрытия упаковки у нее возникли совсем другие эмоции, пишет Kodustiil.
Amazon известен своими равнодушными курьерами и небрежной упаковкой. Однако одна из самых нелепых мистификаций крупнейшего интернет-магазина мира - это, наверное, посылка, отправленная Кларе Реммингтон.
А именно, Клара (42 года) заказала подушку, которая пришла в коробке ростом с человека. Клара, уважающая заботу об окружающей среде и экологичный образ жизни, не понимает, как самый известный в мире интернет-магазин может потратить впустую столько ресурсов.
Коробка длиной 1,54 метра вполне может быть использована вместо кровати!
Dearest Amazon, thank you for being a dependable supplier of needed products and whimsical impulse buys. I am, however,...Posted by Klara Remmington on Teisipäev, 18. august 2020