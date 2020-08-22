Служебная собака нашла попавшего в беду мужчину

В пятницу около восьми часов вечера в полицию сообщили, что утром в волости Эльва пожилой мужчина, отправившийся в лес за ягодами на своем автомобиле, не не вернулся домой и отвечает на звонки. По словам близких, у него проблемы со здоровьем, из-за которых они заподозрили, что он подвергся опасности.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Индрек Коэметс пояснил, что полиция начала поиски сразу после получения сообщения. Коэметс сказал, что сначала местоположение пропавшего пытались установить с помощью позиционирования его мобильного телефона. Он добавил, что помимо обычных патрулей, к поискам сразу же был привлечены кинолог со служебной собакой Рикки.

«Несмотря на то, что позиционирование телефона мужчины выдало в качестве области поиска довольно большую территорию, полиции удалось довольно быстро найти синюю машину, оставленную пожилым человеком на краю леса, путем прочесывания различных лесных объектов и дорог. Полицейская собака Рикки у машины взяла след пропавшего человека, и увела поисковую группу в кустарник, находившийся примерно в сотне метров, где пожилой мужчина лежал на мхе в беспомощном состоянии», – пояснил Коэметс. Его передали врачам.

По словам Коэметса, служебная собака Рикки очень помогла в поисках пожилого человека, потому что в таком густом кустарнике и кромешной темноте была опасность просто пройти мимо него. «Ситуация осложнялась еще и тем, что беспомощный мужчина, к сожалению, не мог отозваться на зов поисковой группы», - добавил Коэметс.