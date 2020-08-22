Лиги: Лукашенко может так и остаться марионеткой

«"Зеленые человечки" Кремля - ​​полицейские, службы безопасности и агитаторы - берут под контроль общественные функции Белоруссии», - пишет Лиги в социальных сетях.

«Смена тона в речах Лукашенко дает предположение, что его слова были написаны в России. Мишенью являются и министерства, самая большая победа Лукашенко - государственное телевидение, которое работает полным ходом».

«По примеру России разнообразят прокремлевские псевдопартии. Ключевые фигуры: от культурной элиты до директоров компаний, скорее всего, будут подкуплены. Будет создано национально-патрульное движение межрасовых функций».

Лиги считает, что до недавнего времени работавшая фактическим и информативным образом журналистика противостоит не только российским государственным СМИ, но и всей администрации Путина, правительству России, ФСБ и Минобороне.