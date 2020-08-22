Костер Ночи древних огней у "Русалки" будет зажжен прямо в море

«Управа Кесклинн и раньше разжигала костер Ночи древних огней на Английском пляже, но теперь с набережной Рейди-теэ и с террас рядом с ней открывается идеальный вид на Таллиннский залив и город»,- сказала исполняющая обязанности старейшины Кесклинн Ану Аус.