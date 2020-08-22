Костер Ночи древних огней у "Русалки" будет зажжен прямо в море

В начале Ночи древних огней 29 августа на Английском пляже Inglirand у памятника «Русалке» костер будет зажжен прямо в море.
«Управа Кесклинн и раньше разжигала костер Ночи древних огней на Английском пляже, но теперь с набережной Рейди-теэ и с террас рядом с ней открывается идеальный вид на Таллиннский залив и город»,- сказала исполняющая обязанности старейшины Кесклинн Ану Аус.
Перед закатом 29 августа в 20 часов на террасе Английского пляжа начнется акустический концерт Вайко Эплика. Концерт бесплатный. Огонь будет зажжен на море в 20.30.