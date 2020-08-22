Михаил Кылварт: слово не свободно. Слово предполагает ответственность

Несколько дней назад мне выпала честь приветствовать учителей эстонского языка на торжественном приеме, посвященном Дню восстановления независимости. На самом деле это мероприятие должно было состояться еще несколько месяцев назад, в День родного языка, но, к сожалению, случился коронакризис.
Надо признать, мне нравится повторять, что язык – это стержень культуры. Культура, в свою очередь, это фундамент народа. Нет языка и культуры – нет народа. Нет народа – нет и государства. Именно язык отражает, но и создает систему ценностей. Ценности – это то, что должна защищать любая партия, выбирая для этого собственную мировоззренческую идеологию. И, возможно, именно конгресс партии – это то место, где следует еще раз прояснить для себя эти ценности, уточнить их и сформулировать. Ценности не зависят от того, находимся ли мы в оппозиции или в коалиции. Ценности – это также то, что должно быть четко сформулировано нашему избирателю. В таком случае у них сложится очень ясное понимание, что именно Центристская партия защищает и за что борется.
Слово – не свободно. Слово предполагает ответственность. Каждый раз, когда политик берет слово, он должен помнить о том, что это не просто выражение его сиюминутного настроения, это отражение его ценностей, и в то же время – это формирование ценностей в обществе. Это и есть важнейшая роль политика. И если эта роль ему ясна, тогда он может сказать, что он не просто политик, а государственный деятель. К сожалению, следует признать, что в последнее время именно политическую трибуну и, к еще большему сожалению, правительственную трибуну все чаще используют для того, чтобы не объединять людей, о чем сегодня уже говорилось, а наоборот – оскорблять и разъединять. Соответствует ли это ценностям нашей партии? Как здесь сегодня говорилось, определенно не соответствует. Но наша роль состоит не в том, чтобы выбрать лучшего партнера по коалиции – из EKRE и Партии Реформ. Наша роль состоит в том, чтобы защищать наши ценности и наши идеи. Мы должны быть способны воплотить их в жизнь.
Способны ли мы на это? Я считаю, что наша партия, наше правительство это доказали. Достаточно ли это всегда заметно? Если нет, то наша риторика должна стать конкретнее и увереннее. Если да, то сталкиваясь с идеями и заявлениями, которые для нас неприемлемы, мы всегда должны давать четко это понять. Красные линии – это не границы, которые нельзя переходить. На самом деле, красные линии – это именно те ценности, которые следует защищать, которые надо демонстрировать. Да, в последнее время создается впечатление, что заявления о необходимости толерантности становятся модным трендом. Я даже не знаю, правильный ли я человек в правильном месте, чтобы говорить о ценностях; или для этого мне нужно розовое платье, а говорить об этом следует в Розовом саду. Но я считаю, что наша уникальность, уникальность Центристской партии, состоит в том, что мы защищаем наши ценности вне зависимости от того, находимся ли мы в оппозиции или у власти, как сейчас.
Интересно, что о многих аспектах лидеры мнения стали говорить только сейчас. Не тогда, несколько лет назад, когда в нашем обществе были те же самые проблемы. Говорят о том, что в Эстонии не все равны. Не всем достались блага, которые наш народ создавал на протяжении 30 лет. Да, свыше 20% людей живут в относительной бедности. 8% - в абсолютной. Но это статистика за 2013 год. Кто тогда был у власти? И кто сейчас должен сделать все, чтобы эта ситуация изменилась? Я считаю, что именно Центристская партия – это та власть, которая на это способна.
По моему мнению, коронакризис преподнес нам два очень важных урока. Следует сделать, как минимум, два вывода. Первый состоит в том, что цивилизация достигла той стадии, когда кризис стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Нас ждут кризисы. Экономические кризисы. Экологический кризис. Продуктовый кризис. И очень важно, чтобы в обществе была партия, была сила, которая станет лидером для людей именно в трудные времена. И это возможно только в том случае, если мы сделаем второй вывод: мы все друг с другом связаны. И от каждого из нас зависит здоровье и благополучие общества. Коронакризис показал это с худшей стороны. Но Центристская партия должна стать оплотом солидарности, которая объединит людей именно во имя того, чтобы преодолеть эти кризисы. И у нас для этого есть всё. У нас есть партия, есть однопартийцы и председатель партии.