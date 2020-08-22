Михаил Кылварт: слово не свободно. Слово предполагает ответственность

Надо признать, мне нравится повторять, что язык – это стержень культуры. Культура, в свою очередь, это фундамент народа. Нет языка и культуры – нет народа. Нет народа – нет и государства. Именно язык отражает, но и создает систему ценностей. Ценности – это то, что должна защищать любая партия, выбирая для этого собственную мировоззренческую идеологию. И, возможно, именно конгресс партии – это то место, где следует еще раз прояснить для себя эти ценности, уточнить их и сформулировать. Ценности не зависят от того, находимся ли мы в оппозиции или в коалиции. Ценности – это также то, что должно быть четко сформулировано нашему избирателю. В таком случае у них сложится очень ясное понимание, что именно Центристская партия защищает и за что борется.

Слово – не свободно. Слово предполагает ответственность. Каждый раз, когда политик берет слово, он должен помнить о том, что это не просто выражение его сиюминутного настроения, это отражение его ценностей, и в то же время – это формирование ценностей в обществе. Это и есть важнейшая роль политика. И если эта роль ему ясна, тогда он может сказать, что он не просто политик, а государственный деятель. К сожалению, следует признать, что в последнее время именно политическую трибуну и, к еще большему сожалению, правительственную трибуну все чаще используют для того, чтобы не объединять людей, о чем сегодня уже говорилось, а наоборот – оскорблять и разъединять. Соответствует ли это ценностям нашей партии? Как здесь сегодня говорилось, определенно не соответствует. Но наша роль состоит не в том, чтобы выбрать лучшего партнера по коалиции – из EKRE и Партии Реформ. Наша роль состоит в том, чтобы защищать наши ценности и наши идеи. Мы должны быть способны воплотить их в жизнь.