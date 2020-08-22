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Коронавирус будет присутствовать в нашей жизни постоянно, предупреждают британские ученые; в Индии новый антирекорд на фоне главного индуистского праздника; в немецком Лейпциге ученые пытаются понять, можно ли безопасно провести рок-концерт.

Рок-концерт в Лейпциге Getty Images

Коронавирус будет присутствовать в нашей жизни постоянно, предупреждают британские ученые; в Индии новый антирекорд на фоне главного индуистского праздника; в немецком Лейпциге ученые пытаются понять, можно ли безопасно провести рок-концерт. Эти и другие новости о пандемии коронавируса - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Коронавирус будет присутствовать в нашей жизни постоянно, и людям придется регулярно делать прививки, подобно противогриппозным.

Об этом в интервью Би-би-си сказал британский профессор Марк Уолпорт, входящий в Научно-консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при британском правительстве.

По его словам, человечество не сможет избавиться от нового коронавируса, как, например, от оспы.

"Это такой вирус, который будет с нами всегда в той или иной форме и почти наверняка потребует периодической вакцинации. Что-то вроде гриппа, людям потребуется регулярно прививаться," - сказал профессор.

Индия празднует, но на расстоянии

женщина в маске несет статую Ганеша Reuters Обычно праздник в честь рождения Ганеша собирает гигантские процессии

В Индии второй день подряд отмечается рекордное число новых инфицированных - более 69 тысяч человек. В стране проходит крупнейший индуистский праздник, посвященный дню рождения Ганеша - божества с головой слона.

В обычное время этот праздник собирает на процессии тысячи людей, но в этом году каждый штат Индии ввел собственные правила и ограничения на проводимые торжества.

В то же время минздрав Индии сообщает, что ежедневно в стране проводится до 1 млн тестов, а общее число заболевших приближается к 3 млн человек, что делает Индию третьей в мире, после США и Бразилии, по числу заболевших и четвертой по смертности от коронавируса.

Власти Южной Кореи намерены ужесточить правила социального дистанцирования и распространить их по всей стране из-за роста числа заболевших. Второй день подряд здесь выявлено более 300 заразившихся.

Южная Корея, благодаря быстрому реагированию и широкомасштабному тестированию, смогла быстро подавить распространение коронавируса в начале года, однако в последние недели наметился рост числа инфицированных, в основном в густонаселенных районах столицы Сеула. Общее число больных Covid-19 в стране превысило 17 тыс. человек, 309 заразившихся умерли.

На Филиппинах пятый день подряд отмечается рост числа заболевших, превышающий 4 тыс. человек в сутки. В субботу прирост составил 4 933 случая. Филиппины лидируют по общему количеству больных Covid-19 среди стран Юго-Восточной Азии - 187 249 человек.

почтальон в Олдэме PA Media В Олдхэме опять нельзя ходить друг к другу в гости

В трех районах на северо-западе Англии вновь введены временные меры, запрещающие общаться людям, проживающим по разным адресам.

Эти меры затронули жителей Олдхэма, Блэкберна и Пендла, расположенного в графстве Ланкашир, после того, как там был зарегистрирован рост случаев заражения. При этом все учреждения, детские сады, магазины и рестораны будут открыты.

В Северной Ирландии закрылись два полицейских участка, Антрим и Ньютонэбби, после того, как там заболели несколько человек и у восьмерых полицейских тест подтвердил коронавирус.

В России за минувшие сутки по 83 регионам страны выявлено 4,92 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией.

На Украине отмечен антирекорд - 2 328 подтвержденных случаев за последние сутки, в связи с чем президент Владимир Зеленский обратился к гражданам с просьбой носить маски и соблюдать правила дистанцирования, отметив, что Украине удалось избежать эпидемии весной, когда она бушевала во многих странах Европы.

Всего инфицированных в этой стране на утро субботы 102 971 человек.

В Чехии также зафиксирован самый высокий суточный прирост с начала пандемии - 506 заболевших, общее число подтвержденных диагнозов - 21 551.

Чехия была одной из первых стран в Европе, введших карантинные меры. В мае они были отменены, но в последние недели чешские власти вновь ввели требование ношения масок в общественном транспорте, а также в медицинских учреждениях, но не в магазинах, ресторанах и школах.

медработник с пробирками EPA

Аргентина стала четвертой страной после Перу, Марокко и ОАЭ, где начали клинические испытания вакцины против коронавируса, разработанной учеными китайской фармацевтической компании CNBG.

Для проведения третьей фазы испытаний, которая подразумевает участие нескольких тысяч человек, CNBG ищет волонтеров в разных странах. Эта вакцина уже получила одобрение в июне в ОАЭ, и на сегодняшний день ее опробовали 15 тыс. человек.

Рок-эксперимент в Лейпциге

Лейпциг Getty Images

В немецком городе Лейпциг в целях эксперимента в субботу проводится серия рок-концертов в закрытом помещении, чтобы определить, насколько безопасны подобные мероприятия в условиях пандемии.

Музыкально-развлекательная индустрия - одна из наиболее серьезно пострадавших в результате мер социального дистанцирования.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Германии Дэмиен Макгиннес, все зрители - волонтеры моложе 50 лет, которым розданы отслеживающие их передвижения "маячки" для анализа передвижений зрителей и их близости друг к другу.

Рок-концерт в Лейпциге Getty Images

Им также выдадут флуоресцентный санитайзер для рук, чтобы отследить их прикосновения к поверхностям - потенциальным разносчикам заразы. Также в зале будет использован аэрозольный опрыскиватель, который покажет распространение вирусных частиц в воздухе.

Все присутствующие на этих концертах будут в масках, а перед началом у них измерят температуру.