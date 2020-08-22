Лукашенко поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 22 августа, призвал глав регионов в ближайшие дни закрыть предприятия, на которых проходят забастовки. "Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота. Остановим", - заявил он на провластном митинге в Гродно. Политик считает, что в таком случае "люди остынут". "Разберемся потом, кого пригласить на это предприятие", - отметил он, пишет Deutsche Welle.