Видео ⟩ В Тартумаа дотла сгорел комбайн

Сегодня в полдень в Центр тревоги сообщили, что в Кыйвукюла, волость Хааслава, Тартумаа, загорелся комбайн для сбора зерна, пишет Postimees.
На вызов отреагировали профессиональные спасатели из Аннелинна и добровольцы из Тырванди. На месте происшествия выяснилось, что загорелся комбайн Laverda 3500, который, к сожалению, сгорел дотла.
Из-за сильного ветра огонь перекинулся в поле. Однако спасателям быстро удалось остановить огонь, который в итоге уничтожил всего 50 квадратных метров.
В ходе происшествия никто не пострадал.