Соседнее с Эстонией государство лучше остальных стран ЕС оправилось от удара коронакризиса

В общей сложности в опросе приняли участие 22 специалиста в области экономики.

Мнение экономистов поддерживается цифрами, недавно опубликованными Центром статистики и Евростатом. Согласно ним, ВВП Финляндии в апреле-июне упал значительно меньше, чем в Швеции и Дании, а также в Европе в целом.

По мнению экономистов, Финляндия во многом справилась с кризисом благодаря гибкости своей экономики, в том числе, масштабному переходу на удаленную работу и гибкой системе отправки работников в вынужденный отпуск.

Кроме того, домашние хозяйства, которые финансово не пострадали от кризиса, тратили деньги на услуги и товары.

В то же время экономисты предупреждают, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, положение в экономике тоже быстро может измениться к худшему.

Самой большой угрозой для роста экономики специалисты считают тяжелую ситуацию в экспорте. В этой отрасли народного хозяйства число новых заказов снижается уже шесть месяцев подряд.