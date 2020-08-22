Соседнее с Эстонией государство лучше остальных стран ЕС оправилось от удара коронакризиса

Финляндия лучше, чем остальные страны Евросоюза, оправилась от удара коронакризиса. Худшее в экономике уже позади. Так считают ведущие экономисты страны, опрошенные Yle.
В общей сложности в опросе приняли участие 22 специалиста в области экономики.
Мнение экономистов поддерживается цифрами, недавно опубликованными Центром статистики и Евростатом. Согласно ним, ВВП Финляндии в апреле-июне упал значительно меньше, чем в Швеции и Дании, а также в Европе в целом.
По мнению экономистов, Финляндия во многом справилась с кризисом благодаря гибкости своей экономики, в том числе, масштабному переходу на удаленную работу и гибкой системе отправки работников в вынужденный отпуск.
Кроме того, домашние хозяйства, которые финансово не пострадали от кризиса, тратили деньги на услуги и товары.
В то же время экономисты предупреждают, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, положение в экономике тоже быстро может измениться к худшему.
Самой большой угрозой для роста экономики специалисты считают тяжелую ситуацию в экспорте. В этой отрасли народного хозяйства число новых заказов снижается уже шесть месяцев подряд.
По оценке экономистов, ВВП останется в этом году в минусе, но не в таком крупном, как думали в начале коронакрисиза.