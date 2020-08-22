Сб, 22.08.2020
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  • Пьяные девушки с пневматическим ружьем устроили переполох

Пьяные девушки с пневматическим ружьем устроили переполох

Пневматическое ружье.

ФОТО: Urmas Luik

В пятницу поздно вечером в Центр тревоги сообщили, что рядом с заправкой, находящейся на улице Эра в Тарту, слышно, как кто-то стреляет из пневматического ружья по стеклу, пишет Tartu Postimees.

Отреагировавшие на вызов полицейские услышали от находившихся на месте людей, что в автомойку выстрелили примерно пять раз, выстрелить могли из расположенного рядом многоквартирного дома на улице Выру.

При проверке дома установили, что в одной из квартир четвертого этажа - большая компания, стреляли, как выяснилось, женщины 24 и 25 лет.

Полиция увезла обеих женщины протрезвляться.

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