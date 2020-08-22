В США полиция вновь застрелила чернокожего при задержании

В полиции заявили, что им поступила информация о мужчине, вооруженном ножом. Стражи порядка сначала попытались задержать его, применив электрошокер. Полицейские открыли огонь, когда мужчина пытался скрыться в близлежащем магазине. Пострадавшего- 31-летнего Трейфорда П. - доставили в больницу, врачи которой констатировали его смерть. Полиция не назвала число выстрелов.