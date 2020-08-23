В Турции 12 человек пропали без вести после схода селевого потока

Указано, что в пострадавший регион прибыл министр внутренних дел Турции Сулейман Сойл. По его словам, спасательные работы не прекращаются, передает Korrespondent.

"Будем надеяться, что пропавшие будут найдены", – сказал Сойлу, призвав население к бдительности на фоне непрекращающихся дождей в черноморском регионе Турции.

Тем временем, губернатор провинции Гиресун Энвер Унлю сообщил об обнаружении тела одного из пропавших без вести.