Вс, 23.08.2020
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В Турции 12 человек пропали без вести после схода селевого потока

ФОТО: Shutterstock

На северо-востоке Турции из-за сильных дождей в ряде районов провинции Гиресун сошли селевые потоки. В результате стихийного бедствия 12 человек пропали без вести, сообщает "Анадолу" в воскресенье, 23 августа.

Указано, что в пострадавший регион прибыл министр внутренних дел Турции Сулейман Сойл. По его словам, спасательные работы не прекращаются, передает Korrespondent.

"Будем надеяться, что пропавшие будут найдены", – сказал Сойлу, призвав население к бдительности на фоне непрекращающихся дождей в черноморском регионе Турции.

Тем временем, губернатор провинции Гиресун Энвер Унлю сообщил об обнаружении тела одного из пропавших без вести.

"Погиб один из жителей населенного пункта Еспийе, двое получили травмы", – отметил губернатор и добавил, что ряд дорог местного значения разрушены селевыми потоками и оползнями.

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