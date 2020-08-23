МуПо может полностью перейти на гибридные автомобили

В понедельник в 14 часов Amserv Auto передаст МуПо восемь новых типов внедорожников Toyota CHR - первые из 13 подлежащих замене автомобилей. Следующие пять внедорожников будут переданы МуПо в декабре. Новые автомобили будут доступны для патрульных бригад и районных инспекторов, работающих в районах.

По словам руководителя МуПо Айвара Тоомпере, ожидания относительно новых гибридных внедорожников высоки, и если автомобили зарекомендуют себя в работе положительно, будет рассмотрен полный переход на гибридные автомобили. Выбор в пользу использующих альтернативное топливо автомобилей сделан также в связи с общей концепцией Таллинна как экологически чистой и зеленой столицы.