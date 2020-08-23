Фото ⟩ МуПо заменит половину своего автопарка на гибридные машины: смотрите, как они выглядят

В понедельник в 14 часов Amserv Auto передал МуПо восемь новых типов внедорожников Toyota CHR - первые из 13 подлежащих замене автомобилей. Следующие пять внедорожников будут переданы МуПо в декабре. Новые автомобили будут доступны для патрульных бригад и районных инспекторов, работающих в районах.

ФОТО: Amserv Grupp

По словам руководителя таллиннской Муниципальной полиции Айвара Тоомпере, автопарк МуПо нуждается в обновлении и при выборе новых автомобилей исходили из критериев безопасности, удобства и экономичности.

«Наши экипажи передвигаются по Таллинну в режиме 24/7, и автомобиль для немалого числа работников МуПо – это прежде всего рабочее место, в котором проводится значительная часть рабочего времени. Поэтому мы сделали выбор в пользу удобных городских внедорожников, которые к тому же бережно относятся к окружающей среде», - сказал он.

ФОТО: Amserv Grupp

Именно экологическая составляющая является, по словам Тоомпере, важным аспектом, потому что вместе с другими городскими учреждениями и МуПо хочет внести свой вклад в создание и поддержание зеленой городской среды.

«Мы впервые приобрели для нашего автопарка гибридные автомобили. Надеюсь, что гибриды Toyota хорошо покажут себя в качестве рабочих автомобилей при ежедневном использовании и в будущем мы планируем замену и остальных машин на гибридные модели». Тоомпере добавил, что в пользу гибридов говорят также заметная экономия топлива и снижение затрат на обслуживание.