Эксперт: нижняя точка спада эстонской экономики уже пройдена

По мнению главного экономиста банка Swedbank Тыну Мертсина, нижняя точка спада национальной экономики уже пройдена, передает rus.err.ee.
"Если говорить о ближайших месяцах или кварталах, то, по нашей оценке, нижняя точка спада экономики пришлась на второй квартал и на сегодня она уже пройдена", - сказал Мертсина.
По многим экономическим показателям видно, что идет сравнительно быстрое восстановление от произошедшего во втором квартале спада, считает Тыну Мертсина.
"На основании этого можно сказать, что ситуация постепенно улучшается, однако это не означает, что мы в этом году выйдем из экономического спада. По нашим прогнозам, спад ВВП продолжится еще и в третьем и в четвертом кварталах, но при этом этот спад будет все меньше и меньше", - заключил Тыну Мертсина.