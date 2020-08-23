Эксперт: нижняя точка спада эстонской экономики уже пройдена

"Если говорить о ближайших месяцах или кварталах, то, по нашей оценке, нижняя точка спада экономики пришлась на второй квартал и на сегодня она уже пройдена", - сказал Мертсина.

"На основании этого можно сказать, что ситуация постепенно улучшается, однако это не означает, что мы в этом году выйдем из экономического спада. По нашим прогнозам, спад ВВП продолжится еще и в третьем и в четвертом кварталах, но при этом этот спад будет все меньше и меньше", - заключил Тыну Мертсина.