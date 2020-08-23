Политическое заявление центристов: цель партии – достойная организация долговременного ухода

В заявлении партии говорится, что государству в сотрудничестве с местными самоуправлениями надо будет при развитии системы долговременного ухода направлять больше общественных денег на оказание социальных услуг и услуг здравоохранения для нуждающихся людей, живущих у себя дома, а также на развитие услуг в системе сообществ и развитие домов обслуживания.

Для успешного проведения реформы долговременного ухода нужно будет с помощью структурных средств Европейского Союза, выделенных на 2021-2027 годы, и поддержке программы послекризисного восстановления Европы создать со стороны государства структуру и реальную возможность обеспечения услугами долговременного ухода всех нуждающихся.

«Ее главная цель – уменьшить нагрузку на нуждающихся в уходе людей и их близких при делопроизводстве, предложить нуждающимся в помощи людям именно ту помощь, которая им нужна, как можно раньше и собирать информацию, необходимую для совершенствования системы», - говорится в заявлении Центристкой партии.

Социальная сфера с момента восстановления независимости Эстонии постоянно развивалась и претерпевала всевозможные измененияя. Но наша демографическая ситуация и ограниченные ресурсы диктуют все новые вызовы. И речь идет не только о дискуссиях среди специалистов - проблема затрагивает сотни тысяч людей и их близких. Нам нужно найти разумные и перспективные решения, исходя, в первую очередь, из благосостояния людей, конкретных потребностей и возможностей каждого.

Средняя продолжительность жизни в Эстонии все возрастает, а вот количество прожитых в полном здравии лет, к сожалению, растет очень медленно. Наши люди, которым за 65 лет, в большей степени, чем в среднем по Европейскому Союзу, нуждаются в посторонней помощи в повседневных делах и обслуживании себя. В то же время доля как пожилых, так и людей с особыми потребностями в стране увеличивается. Поэтому постоянно растет и спрос на опорные услуги и на возможность получить качественные и доступные услуги по уходу.

В начале текущего года правительство республики утвердило основные принципы создания системы долговременного ухода за такими людьми. Эти услуги базируются на модели партнерства местных самоуправлений и государства. При этом государству в сотрудничестве с местными самоуправлениями надо будет при развитии системы долговременного ухода направлять больше общественных денег на оказание социальных услуг и услуг здравоохранения для нуждающихся людей, живущих у себя дома, а также на развитие услуг в системе сообществ и развитие домов обслуживания. Для успешного проведения реформы долговременного ухода нужно будет с помощью структурных средств Европейского Союза, выделенных на 2021-2027 годы, и поддержке программы послекризисного восстановления Европы создать со стороны государства структуру и реальную возможность обеспечения услугами долговременного ухода всех нуждающихся.

По сравнению с существующей ситуацией, необходимо увеличить объемы услуг и список их получателей, уменьшить долю собственного участия нуждающихся в уходе людей и их семей в оплате этих услуг, применить специальное налогообложение для сокращения расходов на попечение и создать дополнительные места оказания услуг особого ухода. Для обеспечения пожилым людям возможности справляться с повседневными делами и улучшения доступности необходимых им услуг крайне важно продолжить внеочередное повышение пенсий.

В целях более тесной интеграции социальной сферы и сферы здравоохранения необходимо в масштабах государства применить модель координации услуг ухода за нуждающимися с учетом региональных особенностей. Ее главная цель – уменьшить нагрузку на нуждающихся в уходе людей и их близких при делопроизводстве, предложить нуждающимся в помощи людям именно ту помощь, которая им нужна, как можно раньше и собирать информацию, необходимую для совершенствования системы.

Одна из целей концепции долговременного ухода – развитие поддерживающих полноценное существование пожилых людей социальных услуги услуг здравоохранения, позволяющих им как можно дольше жить в собственном жилье. И тут крайне важно улучшение доступности общественного пространства и услуг. Местным самоуправлениям и государству необходимо учитывать принципы формирования дружественной для пожилого человека среды как при строительстве зданий и их адаптации (сюда относится установка лифтов и платформенных подъемников, работы по реновации с целью улучшить доступность входа в здания и пр.), организации транспорта, планировании городского пространства, так и предоставлении общественных услуг. Людей с потребностью в уходе и обремененных таким уходом близких необходимо больше поддерживать, в том числе новыми специальными приспособлениями и услугами, в том числе путем более широкого использования дигитальных услуг.

Также необходимо больше привлекать пожилых к участию в общественной жизни – они не пассивные его члены, а активные люди, которые хотят и могут вносить свой вклад на благо общества.

Для последовательного и качественного оказания социальных услуг необходимо уделять больше внимания квалификации и благосостоянию работников этой сферы: обеспечивать возможности учебы, мотивирующую зарплату и современную дружественную к человеку рабочую среду. Государство уже предприняло необходимые для этого шаги путем введения разрешения на деятельность домов призрения общего типа и требований к образованию их работников и направило средства как Европейского Союза, так и нашего государственного бюджета в эту сферу. В то же время необходимо изыскать дополнительные ресурсы на уровне как государства, так и местных самоуправлений, потому что пока крайне важная и существенная работа в социальной сфере, к сожалению, достойно не оценивается и не оплачивается.

Запуск целостной системы долговременного ухода за нуждающимися и дополнительная поддержка социальной сферы крайне необходимы для обеспечения достойного наших людей жизненного пути.