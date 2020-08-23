Галерея ⟩ В Риге в цепь в поддержку белорусского народа встали почти 400 человек

Мероприятие посетил также президент Латвии Эгил Левитс с супругой Андрой, которые вначале стояли в цепи в ее начале у памятника Свободы, а затем отправились к музею Народного фронта Латвии.

В акции приняли участие люди разного возраста, а также политики партий "Для развития/За!", "Прогрессивные" и "Честь служить Риге", в частности, Олег Буров, Байба Розентале, Мартиньш Стакис, Юрис Пуце, Ивар Иябс, Сандра Калниете.

Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги Белоруссии и флаги Латвии, Литвы и Эстонии.

Как сообщалось, сегодня мероприятия в честь годовщины Балтийского пути проходят под знаком солидарности с народом Белоруссии. Вдоль белорусской границы прошло шествие, а главное мероприятие акции состоялось в поселке Пиедруя Краславского края, который разделен с белорусской Друей лишь Даугавой.

После символических акций в Латвии многие участники отправятся в столицу Литвы Вильнюс, чтобы присоединиться к крупнейшей в Балтии акции солидарности с Белоруссией и встать в цепь людей от Вильнюса до белорусской границы.

К цепи солидарности присоединились 32 государства

Балтийская инициатива в поддержку белорусского народа распространилась по всему миру, и присоединиться к акции солидарности решили 32 страны.

Эстонская цепочка солидарности Vabaduse Tee (Дорога свободы) начнется от площади Вабадузе и протянется до посольства Беларуси, сообщили организаторы, по словам которых из Беларуси поступает все больше тревожных новостей. Волна насилия стихла, но репрессии и загадочные смерти продолжаются.

Тысячи проживающих за рубежом белорусов решили выступить против репрессий и несправедливости и поддержать новую и свободную Беларусь. На сегодняшний день проект «Дорога свободы» в поддержку Беларуси действует в 32 государствах .