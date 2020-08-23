Юлия Тимошенко заболела COVID-19 и находится в тяжелом состоянии

У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подтверждено инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2. В настоящее время лидер оппозиционной партии "Батькивщина" находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока на своей странице в Facebook в воскресенье, 23 августа.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока.