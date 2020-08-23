Вы их видели? ⟩ Убийство в Ласнамяэ: полиция разыскивает трех подозреваемых мужчин

В субботу утром, чуть после 8 часов, полиция получила вызов о драке на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ. По первоначальным данным, в увеселительном заведении завязался конфликт между незнакомыми людьми. Конфликт получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом. Мужчина получил тяжкие повреждения, его доставили в больницу, где он позже скончался. В ходе драки пострадали еще двое человек, 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, но после оказания первой помощи в больнице их направили на домашнее лечение.

По прибытию полиции трое мужчин покинули место происшествия и полиция установила, что в совершении преступления есть основание подозревать Максима, Романa и Илью. Эти мужчины являются постоянными жителями Эстонии и ранее они неоднократно наказывались в уголовном порядке.

Руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес сказал, что полиция начала сразу же устанавливать местонахождения мужчин и собирать информацию и доказательства на месте происшествия.

"Мы собрали информацию о возможном направлении движении лиц и проверили места, где они могли находиться, но пока их не удалось задержать. Просим людей, которые знают, где могут быть эти лица, сразу же сообщить об этом полиции. Они могут вести себя непредсказуемо, поэтому просим к этим мужчинам не приближаться", – сказал Варес. Полицейский добавил, что эти лица являются жителями Маарду и могут находиться как в Маарду, так и в Таллинне.

"Описание их внешности переданы всем патрулям и полицейские криминального бюро ведут активную работу, чтобы задержать этих мужчин", – сказал Варес.

Всех, у кого есть информация о возможном местонахождении этих лиц либо видел их со вчерашнего утра, просим сообщить об этом по номерам 112 или 51 79 643 или по э-почте pohja.isikuvihje@politsei.ee.