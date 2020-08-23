Вс, 23.08.2020
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  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • На время строительных работ на Пирита-теэ движение по ней будет реверсивным
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На время строительных работ на Пирита-теэ движение по ней будет реверсивным

Пирита-теэ.

ФОТО: Uwe Gnadenteich

На автомагистрали Пирита-теэ, связывающей Пирита и Виймси с центром Таллинна, с понедельника, 24 августа, начнется строительство полосы общественного транспорта по направлению от центра города. Тот факт, что к строительству приступают за неделю до начала учебного года, столичные власти объясняют в том числе коронавирусом, передает Rus.ERR.

На время работ схему движения по магистрали переведут на систему "2+1" с двумя полосами для движения в одном направлении и одной - на встречном.

"Недавно мы провели исследование относительного того, как в ближайшие годы будет развиваться ситуация на дороге, принимая во внимание прогнозы о том, что население как Пирита, так и прежде всего Виймси в ближайшие годы будет увеличиваться. Оно показало, что в будущем, если не давать приоритета общественному транспорту, ни одна Рейди теэ не решит тех транспортных проблем, которые уже накопились и в дальнейшем лишь продолжат возрастать", - сказал в воскресенье вице-мэр Таллинна Андрей Новиков в беседе с корреспондентом rus.err.ee.

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